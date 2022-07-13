«Отличная ночь с друзьями!» Рафаэль Надаль опубликовал фото с певцом Малума

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль опубликовал в социальных сетях фото с вечеринки в дружеском кругу. На мероприятии присутствовал известный колумбийский певец Малума, предположительно исполнивший несколько своих песен.
«Отличная ночь с друзьями! Малума – полный крэк! Тысяча «спасибо» за всё!» — подписал снимки Надаль.
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Фото: из личного архива Рафаэля Надаля
Напомним, Надаль вынужден был сняться с полуфинального матча на Уимблдоне-2022. После четвертьфинала врачи диагностировали у него семимиллиметровый разрыв мышцы живота.
Уимблдонский турнир в четвёртый раз подряд выиграл серб Новак Джокович. Для Джоковича это 21-я победа на турнирах «Большого шлема».
Также рекомендуем к просмотру видео, на котором 36-летний Надаль ритмично танцует на прошедшей вечеринке:
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