Маррей пробился в четвертьфинал турнира в Ньюпорте, где сразится с Бубликом

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион британский теннисист Энди Маррей пробился в четвертьфинал травяного турнира категории ATP-250 в Ньюпорте (США).
В матче второго круга Маррей (6) обыграл представителя Австралии Макса Пёрселла (WC) со счётом 4:6, 6:2, 6:1. Встреча продлилась 2 часа 23 минуты. Маррей восемь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал семь брейк-пойнтов из 15. На счету Пёрселла пять эйсов, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из 11.
Отметим, что Маррей провалил начало матча, он проигрывал Пёрселлу со счётом 1:5 в первом сете, однако сумел выиграть три гейма подряд и сделать счёт в первой партии менее разгромным.
За путёвку в полуфинал соревнований Маррей сразится с представителем Казахстана Александром Бубликом (3).
Призовой фонд соревнований в Ньюпорте составил $ 594 950. Его действующим чемпионом является представитель ЮАР Кевин Андерсон, завершивший карьеру по ходу сезона.
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