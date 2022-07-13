Карреньо-Буста одержал 250-ю победу в карьере в свой день рождения

18-я ракетка мира, испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста обыграл соотечественника Альберто Рамос-Виньоласа во втором круге турнира в шведском Бостаде. Эта победа стала для него 250-й в карьере. Примечательно, что эту победу он одержал в день рождения – ему исполнился 31 год.

Карреньо-Буста выиграл в трёх сетах – 4:6, 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продлилась 2 часа 47 минут. На счету Пабло шесть эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.



На старте соревнований он также переиграл Стэна Вавринку (WC).



Призовой фонд соревнований составил € 534 555. Его действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд. В соревнованиях принимают участие двое россиян — Андрей Рублёв и Аслан Карацев.