Карреньо-Буста одержал 250-ю победу в карьере в свой день рождения
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18-я ракетка мира, испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста обыграл соотечественника Альберто Рамос-Виньоласа во втором круге турнира в шведском Бостаде. Эта победа стала для него 250-й в карьере. Примечательно, что эту победу он одержал в день рождения – ему исполнился 31 год.
Карреньо-Буста выиграл в трёх сетах – 4:6, 7:6 (7:5), 7:5. Встреча продлилась 2 часа 47 минут. На счету Пабло шесть эйсов, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
На старте соревнований он также переиграл Стэна Вавринку (WC).
Призовой фонд соревнований составил € 534 555. Его действующим чемпионом является норвежец Каспер Рууд. В соревнованиях принимают участие двое россиян — Андрей Рублёв и Аслан Карацев.
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