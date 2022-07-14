Кирьос станет главным героем документального сериала о теннисе от Netflix

Американская компания/стриминговый сервис Netflix готовит к выходу документальный сериал о теннисе, звездой которого станет финалист Уимблдона 2022 года, австралийский теннисист Ник Кирьос, сообщает колумнист австралийского издания Herald Sun Фиона Бёрн.



Когда точно выйдет документальная лента, пока не уточняется, но предположительно это произойдет в 2023 году. Отснято уже довольно много видеоматериала. Отмечается, что Кирьос имеет большую ценность для Netflix, поскольку многим зрителям будет интересно наблюдать за талантливым, непредсказуемым и эксцентричным теннисистом на корте и за его пределами.



Британское издание The Sun добавляет, что важной частью сериала станет путь Кирьоса на завершившемся в июле Уимблдоне – 2022, а производством документальной картины занимаются продюсеры нашумевшего сериала Netflix «Формула 1. Драйв выживания». А Кирьос, отмечает британский таблоид, в один из дней Уимблдона сказал в микрофон: «Чувствую себя так, будто я в «Последнем танце».



Напомним, в решающей игре Уимблдона Кирьос уступил сербу Новаку Джоковичу в четырёх сетах – 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7). В карьере 27-летнего Кирьоса это был первый финал на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.