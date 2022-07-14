Мартина Хингис обратилась к организаторам Уимблдона

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира швейцарка Мартина Хингис опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка обратилась к организаторам Уимблдона, поблагодарив их за проведение турнира в 2022 году.

«Уимблдон, ты всегда будешь особенным. Спасибо за очередной потрясающий турнир «Большого шлема». Было здорово вернуться… Спасибо за все воспоминания», — написала Хингис.

За карьеру Мартина Хингис завоевала 43 титула в одиночном разряде. Также на её счету 13 титулов «Большого шлема» в парном разряде и семь — в смешанном парном. Швейцарская теннисистка окончательно ушла из спорта в 2017 году, после того как в третий раз объявила об окончании карьеры.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: