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Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина обратилась к своей команде

Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина обратилась к своей команде
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23-я ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, которая в минувшие выходные выиграла Уимблдон в женском одиночном разряде, опубликовала новый пост в своих соцсетях. Спортсменка обратилась к представителям своей команды, поблагодарив их за работу. С Рыбакиной работают тренер Стефано Вуков и физиотерапевты Дарио Новак и Стефан Дуэлль.

«Чемпионка Уимблдона… Без моей команды это не было бы возможным. Поэтому я хочу сказать большое спасибо Стефано, Дарио и Стефану за всю работу и поддержку. Спасибо всем, кто помогал мне и делился своим опытом с самого начала. Всё это часть этого великого достижения.

Стефано, спасибо за то, что заставляешь меня становиться лучше каждый божий день, и за то, что всегда веришь в меня», — написала Елена.

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Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:

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