Елена Рыбакина назвала теннисиста, который вдохновлял её в детстве

Чемпионка Уимблдона 2022 года в женском одиночном разряде представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер вдохновлял её своей игрой. Один из подписчиков спросил Рыбакину в соцсетях, кто вдохновлял её в детстве.

«Мне всегда нравилось, как играет Роджер Федерер. Он играет потрясающе. А ещё я просто наслаждалась просмотром матчей, кто бы там ни играл. Смотреть любой матч — это просто удовольствие, особенно когда получается отличное сражение», — ответила спортсменка.

Напомним, до 2018 года Елена Рыбакина представляла Россию, после чего сменила гражданство на казахстанское.

Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон: