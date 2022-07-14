Елена Рыбакина назвала теннисиста, который вдохновлял её в детстве
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Чемпионка Уимблдона 2022 года в женском одиночном разряде представительница Казахстана Елена Рыбакина рассказала, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер вдохновлял её своей игрой. Один из подписчиков спросил Рыбакину в соцсетях, кто вдохновлял её в детстве.
«Мне всегда нравилось, как играет Роджер Федерер. Он играет потрясающе. А ещё я просто наслаждалась просмотром матчей, кто бы там ни играл. Смотреть любой матч — это просто удовольствие, особенно когда получается отличное сражение», — ответила спортсменка.
Напомним, до 2018 года Елена Рыбакина представляла Россию, после чего сменила гражданство на казахстанское.
Елена Рыбакина впервые в карьере выиграла Уимблдон:
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