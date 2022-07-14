Джокович: я не политик. У меня есть позиция, я всегда выступал за свободу выбирать лучшее

21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович, посетивший открытие теннисного комплекса в городе Високо в Боснии и Герцеговине, прокомментировал ситуацию с возможным пропуском US Open из-за ковидных ограничений.



«Я не поеду в Америку без разрешения. Австралийская ситуация, конечно, была весьма неприятной. Но большинство, наверное, до сих пор думает, что я силой пробился в Австралию и пытался въехать без документов и разрешения, но это не так, и это было доказано в суде. Я никогда бы не поехал в страну без разрешения на въезд.



Я бы с радостью вернулся в Австралию. Я люблю её, в этой стране я выиграл наибольшее количество «Больших шлемов». Надеюсь, смогу приехать туда в январе, потому что мне хочется там сыграть, а ещё в Нью-Йорке, в Америке. Везде, где могу играть.



Я профессиональный теннисист. Не занимаюсь политикой, не занимаюсь ничем другим, потому что меня это не интересует. У меня есть своя позиция, и я всегда выступал за свободу выбирать лучшее. Я уважаю всё и всех и рассчитываю, что люди будут как минимум уважать моё решение.



Если мне разрешат, я поеду. Если нет, значит нет. Это не конец света», – сказал Джокович на открытии теннисного центра.

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