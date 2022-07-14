Энди Маррей назвал теннисистку, которую мог бы тренировать

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира британец Энди Маррей ответил на вопрос, какую теннисистку он мог бы тренировать, если бы был тренером. Он выбрал чемпионку US Open 2021 года 19-летнюю британку Эмму Радукану.

«В женском туре – Эмму», — сказал Маррей в видео, выложенном в соцсетях турнира ATP в Ньюпорте (США).

Среди мужчин Энди выбрал Карлоса Алькараса, Стефаноса Циципаса и Джека Дрэйпера.

«В мужском туре – Алькараса, Циципаса или Джека Дрэйпера. Они усердно трудятся и, похоже, любят этот спорт», — добавил он.

Ранее семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о перспективах Маррея.

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