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Трёхкратный чемпион ТБШ назвал двух лучших молодых теннисистов

Трёхкратный чемпион ТБШ назвал двух лучших молодых теннисистов
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в миксте британец Джон Ллойд рассказал, кого из игроков нового поколения он считает лучшим. Он выделил шестую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса и 10-го номера рейтинга ATP итальянца Янника Синнера.

«Синнер? Я определённо выбрал бы его. Однако больше всего мне нравится Алькарас, хоть он и не так хорошо играет в матчах с Синнером. Он научится. Думаю, он завоюет не менее 10 титулов «Большого шлема». Вот настолько он хорош», — приводит слова Ллойда Daily Express, ссылаясь на эфир BBC.

19-летний Алькарас и 20-летний Синнер сыграли два матча в рамках ATP. Карлос и Янник одержали по одной победе в этих встречах.

Джокович добил Синнера в 5 сетах. Серб был в шаге от поражения в 1/4 финала Уимблдона Джокович добил Синнера в 5 сетах. Серб был в шаге от поражения в 1/4 финала Уимблдона

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