Иснер — о возвращении в Ньюпорт: невероятно рад. Неизвестно, сколько турниров я ещё сыграю

22-я ракетка мира американский теннисист Джон Иснер прокомментировал возвращение на турнир в Ньюпорт спустя три года после победы на нём.



«Я невероятно рад. Первый матч всегда довольно сложный, а я не играл здесь уже несколько лет. Я давно не был на этом корте, но очень рад вернуться. Я выиграл здесь много матчей, и меня всегда поддерживала публика.



Мне никогда не надоест здесь играть, хоть я уже и возрастной. В 37 лет неизвестно, сколько турниров я ещё сыграю, сколько раз приеду в Ньюпорт. Так что я очень дорожу этими моментами», – цитирует Иснера официальный сайт ATP.

Напомним, Иснер начал турнир со второго круга и в первом матче выиграл у польского теннисиста Петера Гоёвчика в двух сетах – 6:3, 7:6 (8:6). В третьем круге американцу будет противостоять Бенжамен Бонзи.