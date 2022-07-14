Иснер — о возвращении в Ньюпорт: невероятно рад. Неизвестно, сколько турниров я ещё сыграю

22-я ракетка мира американский теннисист Джон Иснер прокомментировал возвращение на турнир в Ньюпорт спустя три года после победы на нём.
«Я невероятно рад. Первый матч всегда довольно сложный, а я не играл здесь уже несколько лет. Я давно не был на этом корте, но очень рад вернуться. Я выиграл здесь много матчей, и меня всегда поддерживала публика.
Мне никогда не надоест здесь играть, хоть я уже и возрастной. В 37 лет неизвестно, сколько турниров я ещё сыграю, сколько раз приеду в Ньюпорт. Так что я очень дорожу этими моментами», – цитирует Иснера официальный сайт ATP.
Напомним, Иснер начал турнир со второго круга и в первом матче выиграл у польского теннисиста Петера Гоёвчика в двух сетах – 6:3, 7:6 (8:6). В третьем круге американцу будет противостоять Бенжамен Бонзи.
- 14 июля 2022
-
16:24
-
15:46
-
15:16
-
14:04
-
13:18
-
11:56
-
11:44
-
11:25
-
11:22
-
09:49
-
09:01
-
08:46
-
08:15
-
07:41
-
02:43
-
00:03
- 13 июля 2022
-
23:37
-
23:19
-
22:47
-
22:17
-
21:51
-
20:28
-
20:06
-
19:33
-
19:09
-
18:57
-
18:00
-
17:53
-
17:26
-
16:52
-
16:29
-
15:00
-
14:50
-
14:14
-
13:30