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Андрей Рублёв победил Федерико Корию и вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Андрей Рублёв победил Федерико Корию и вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде
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Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в матче второго круга грунтового турнира в Бостаде (Швеция). Соперником Рублёва, освобождённого от матчей первого круга, был аргентинец Федерико Кория, занимающий 65-е место в рейтинге ATP. Россиянин обыграл Корию со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

Рублёв сделал пять эйсов и ни разу не ошибся на подаче. Он использовал пять брейк-пойнтов из 11 (45%). У его соперника ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 14 (36%).

В четвертьфинале Андрей Рублёв сразится с 53-й ракеткой мира, представителем Сербии Ласло Джере, который во втором круге переиграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера со счётом 7:5, 6:2.

Турнирная сетка
Бостад. 2-й круг
14 июля 2022, четверг. 13:50 МСК
Федерико Кория
65
Аргентина
Федерико Кория
Ф. Кория
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
5 		6 6 2
7 		4 7 7
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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