Андрей Рублёв победил Федерико Корию и вышел в четвертьфинал турнира в Бостаде

Восьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв одержал победу в матче второго круга грунтового турнира в Бостаде (Швеция). Соперником Рублёва, освобождённого от матчей первого круга, был аргентинец Федерико Кория, занимающий 65-е место в рейтинге ATP. Россиянин обыграл Корию со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.
Рублёв сделал пять эйсов и ни разу не ошибся на подаче. Он использовал пять брейк-пойнтов из 11 (45%). У его соперника ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 14 (36%).
В четвертьфинале Андрей Рублёв сразится с 53-й ракеткой мира, представителем Сербии Ласло Джере, который во втором круге переиграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера со счётом 7:5, 6:2.
- 14 июля 2022
-
16:24
-
15:46
-
15:16
-
14:04
-
13:18
-
11:56
-
11:44
-
11:25
-
11:22
-
09:49
-
09:01
-
08:46
-
08:15
-
07:41
-
02:43
-
00:03
- 13 июля 2022
-
23:37
-
23:19
-
22:47
-
22:17
-
21:51
-
20:28
-
20:06
-
19:33
-
19:09
-
18:57
-
18:00
-
17:53
-
17:26
-
16:52
-
16:29
-
15:00
-
14:50
-
14:14
-
13:30