Ольховский объяснил, за счёт чего Рублёв обыграл Корию во втором круге турнира в Бостаде

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский оценил победу восьмой ракетки мира, российского теннисиста Андрея Рублёва, который одержал победу в матче второго круга грунтового турнира в Бостаде (Швеция) над Федерико Корией.



«У Андрея есть очень хороший уровень, ниже которого в игре он не опускается. Естественно, в решающий момент этот класс сказывается на результате матча», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Рублёв сделал пять эйсов и ни разу не ошибся на подаче. Он использовал пять брейк-пойнтов из 11 (45%). У его соперника ни одной подачи навылет, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 14 (36%).

В четвертьфинале Андрей Рублёв сразится с 53-й ракеткой мира, представителем Сербии Ласло Джере, который во втором круге переиграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера со счётом 7:5, 6:2.