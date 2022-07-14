Ольховский оценил соперника Рублёва в четвертьфинале турнира в Бостаде

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от матча 1/4 финала турнира в Бостаде (Швеция). Россиянин Андрей Рублёв поборется за путёвку в полуфинал с сербом Ласло Джере.



«На мой взгляд, Андрей лидирует и должен лидировать, вести всю игру. Это самое важное, что Рублёв может делать. Должен ли он выйти в полуфинал? Если ведёт игру, Рублёв может пройти любую ракетку мира. Всё зависит целиком и полностью от него», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



Ранее Рублёв в матче второго круга обыграл аргентинца Федерико Корию. Встреча соперников закончилась со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 37 минут.

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