Тарпищев: не паримся за результат. Рублёв — молодец, что выиграл на морально-волевых

Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал победу восьмой ракетки мира Андрея Рублёва, который одержал победу в матче второго круга грунтового турнира в Бостаде (Швеция) над Федерико Корией.
«На турнире в Бостаде очень медленные корты. Сейчас у Рублёва не задача выиграть, а набрать функциональную составляющую и готовиться к хардовскому сезону. В принципе, результат не так важен, но молодец, Андрей, что выиграл. Сейчас на фоне нагрузок выступает. В Бостаде вообще медленная земля наравне с Германией. Поэтому особо мы не паримся за результат. Молодец, что выиграл на морально-волевых», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
В четвертьфинале Андрей Рублёв сразится с 53-й ракеткой мира, представителем Сербии Ласло Джере, который во втором круге переиграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера со счётом 7:5, 6:2.
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