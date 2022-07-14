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Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Бостаде

Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Бостаде
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Бостаде (Швеция). В матче второго круга он обыграл аргентинца Федерико Корию со счётом 7:5, 4:6, 7:6 (7:2).

«Матч был очень тяжёлым, мы играли в нелёгких условиях, я рад, что сумел победить. Федерико провёл хороший матч. После первого сета он здорово прибавил, но мне удалось победить.

В этом году уже произошло много хорошего и плохого в моей игре. Нужно найти баланс, чтобы показывать более высокие результаты. Понятно, что дальше будет сложно. Каждый стремится обыграть каждого. Но я сделаю всё, что в моих силах. Посмотрим, как всё сложится», — сказал Рублёв после матча.

В четвертьфинале Андрей Рублёв сразится с 53-й ракеткой мира, представителем Сербии Ласло Джере, который во втором круге переиграл швейцарца Марка-Андреа Хюслера со счётом 7:5, 6:2.

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