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Тим после выхода в четвертьфинал турнира в Бостаде заявил, что вернулся

Тим после выхода в четвертьфинал турнира в Бостаде заявил, что вернулся
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Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Бостаде (Швеция). В матче второго круга он обыграл испанца Роберто Баутиста-Агута. Встреча закончилась со счётом 7:6, 3:6, 6:4. Впервые с ноября 2020 года он обыграл соперника из топ-20.

«Я провёл очень хороший матч. Победа во вторник придала мне уверенности, заставила поверить, что я снова могу бороться с лучшими в мире.

Роберто — сложный соперник. Мы с ним впервые сыграли на грунте. Я ожидал, что матч будет упорным. Ну, точнее, надеялся, что смогу его таким сделать. Когда я выиграл первый сет, подумал, что могу победить. И верил до конца третьего сета.

Сейчас я возвращаюсь. Сперва я обыграл Руусувуори, а теперь — Баутиста. Это два соперника топ-уровня. Если я могу их побеждать, значит, я вернулся», — сказал Тим после матча.

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