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Онс Жабер получила государственную награду из рук президента Туниса

Онс Жабер получила государственную награду из рук президента Туниса
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Финалистка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира Онс Жабер была удостоена государственного ордена «За заслуги». Награду теннисистка получила лично из рук президента Туниса, сообщается на официальном сайте тунисской радиостанции Mosaïque FM.

В четверг, 14 июля, президент Республики Каис Саид принял Жабер во дворце Карфагена в сопровождении её личного тренера Иссама Джеллали и мужа Карима Каммуна, который является тренером по физической подготовке.

По этому случаю Каис Саид наградил Онс Жабер Национальным орденом «За заслуги перед Тунисской Республикой» в знак признания её выдающихся спортивных достижений и вклада в развитие страны на международных спортивных мероприятиях.

Фото: пресс-служба президента Туниса

Фото: пресс-служба президента Туниса

Напомним, Онс Жабер уступила в финале Уимблдона-2022 представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Елена Рыбакина — Онс Жабер. Шах и мат, Уимблдон Елена Рыбакина — Онс Жабер. Шах и мат, Уимблдон
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