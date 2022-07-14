Онс Жабер получила государственную награду из рук президента Туниса

Финалистка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира Онс Жабер была удостоена государственного ордена «За заслуги». Награду теннисистка получила лично из рук президента Туниса, сообщается на официальном сайте тунисской радиостанции Mosaïque FM.
В четверг, 14 июля, президент Республики Каис Саид принял Жабер во дворце Карфагена в сопровождении её личного тренера Иссама Джеллали и мужа Карима Каммуна, который является тренером по физической подготовке.
По этому случаю Каис Саид наградил Онс Жабер Национальным орденом «За заслуги перед Тунисской Республикой» в знак признания её выдающихся спортивных достижений и вклада в развитие страны на международных спортивных мероприятиях.
Фото: пресс-служба президента Туниса
Фото: пресс-служба президента Туниса
Напомним, Онс Жабер уступила в финале Уимблдона-2022 представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
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