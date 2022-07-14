Рыбакина рассказала о воспоминаниях от первой встречи с Джоковичем

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о первой встрече с сербом Новаком Джоковичем. Они встретились, когда Новак приезжал в Казахстан.



«Новак отметил высокое качество наших теннисных центров, они мирового уровня. Когда он приезжал в Казахстан, он был очень удивлён. Мы с ним немного поговорили, сделали несколько фото. У меня останутся очень хорошие воспоминания об этом, но сейчас они уже немного расплывчатые», — цитирует Рыбакину Astana Times.



Рыбакина стала чемпионкой Уимблдона. В финале турнира она обыграла Онс Жабер из Туниса. В свою очередь, Джокович выиграл мужской турнир на Уимблдоне. В финале он нанёс поражение австралийцу Нику Кирьосу.

Рыбакина до 2018 года представляла Россию, но затем сменила гражданство.