Вторая ракетка мира Контавейт побывала на Ралли Эстонии и проехала вместе с чемпионом мира

Вторая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт посетила Ралли Эстонии WRC, которое проходит с 14 по 17 июля. Об этом теннисистка сообщила в социальных сетях, выложив соответствующий пост.
Она проехала в машине во время тестового заезда вместе с эстонским пилотом Оттом Тянаком, который стал в 2019 году чемпионом мира по ралли.
«Спасибо, Отт, за то, что спасли мою жизнь, и за этот суперкрутой опыт, который я запомню надолго», — написала Контавейт.
Фото: из личного архива анетт контавейт
Фото: из личного архива аннет контавейт
Напомним, Анетт Контавейт потерпела неожиданное поражение во втором раунде Уимблдонского турнира. Её соперницей была представительница Германии Юле Нимайер, занимающая на тот момент 97-е место в рейтинге WTA. 26-летняя теннисистка уступила в матче со счётом 4:6, 0:6.
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