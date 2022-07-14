Вторая ракетка мира Контавейт побывала на Ралли Эстонии и проехала вместе с чемпионом мира

Вторая ракетка мира, эстонская теннисистка Анетт Контавейт посетила Ралли Эстонии WRC, которое проходит с 14 по 17 июля. Об этом теннисистка сообщила в социальных сетях, выложив соответствующий пост.

Она проехала в машине во время тестового заезда вместе с эстонским пилотом Оттом Тянаком, который стал в 2019 году чемпионом мира по ралли.

«Спасибо, Отт, за то, что спасли мою жизнь, и за этот суперкрутой опыт, который я запомню надолго», — написала Контавейт.

Фото: из личного архива анетт контавейт

Фото: из личного архива аннет контавейт

Напомним, Анетт Контавейт потерпела неожиданное поражение во втором раунде Уимблдонского турнира. Её соперницей была представительница Германии Юле Нимайер, занимающая на тот момент 97-е место в рейтинге WTA. 26-летняя теннисистка уступила в матче со счётом 4:6, 0:6.