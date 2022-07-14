Бывший агент Кирьоса: Ник играл роль плохого парня на Уимблдоне
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Джон Моррис, бывший агент австралийского теннисиста Ника Кирьоса, высказался о спортсмене. Моррис заявил, что на самом деле Кирьос вовсе не является плохим парнем, а его репутация не соответствует истинному лицу.
«Ник — вовсе не тот плохой парень. Он делает это, чтобы защититься. С самого начала карьеры ему приходилось сталкиваться с этим ярлыком плохого мальчика.
Он играл эту роль на Уимблдоне. Это — роль, в какой-то мере театральная», — цитирует агента Sportskeeda.
На Уимблдоне Кирьос впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема». Но в главном матче соревнований он уступил сербу Новаку Джоковичу. После финального матча Кирьос отправился в ночной клуб, где находился до трёх часов утра.
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