Ник Кирьос проводит отпуск со своей девушкой

Финалист Уимблдона-2022, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал в социальных сетях фото во время отдыха со своей девушкой — Костен Хатци. Ник на одном из снимков обнимает возлюбленную на фоне моря. Пара проводит отпуск на Багамских островах.
«Домой», — подписал фотографии Кирьос, добавив эмодзи «флаг» и «волна».
Фото: из личного архива ника кирьоса
Фото: из личного архива ника кирьоса
27-летний Кирьос в дебютном для себя финале турнира «Большого шлема» проиграл бывшей первой ракетке мира, сербскому теннисисту Новаку Джоковичу со счётом 6:4, 3:6, 4:6, 6:7 (3:7). По ходу соревнований австралиец обыграл британца Пола Джабба (WC), серба Филипа Краиновича (26), грека Стефаноса Циципаса (4), американца Брэндона Накашиму и чилийца Кристьяна Гарина.
В полуфинале Уимблдона Ник должен был сыграть с Рафаэлем Надалем, но испанец снялся с турнира из-за травмы, в результате чего Кирьос автоматически вышел в финал.
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