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Елена Рыбакина выложила фотографии с бала чемпионов Уимблдона

Елена Рыбакина выложила фотографии с бала чемпионов Уимблдона
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23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в минувшие выходные одержала победу на Уимблдоне 2022 года в женском одиночном разряде, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии, сделанные на балу чемпионов Уимблдона.

«Уимблдонский бал», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива елены рыбакиной

Фото: из личного архива елены рыбакиной

Напомним, Елена Рыбакина на пути к победе обыграла таких теннисисток, как Коко Вандевей (США), Бьянка Андрееску (Канада), Чжэн Циньвэнь (Китай), Петра Мартич (Хорватия), Айла Томлянович (Австралия), Симона Халеп (Румыния) и Онс Жабер (Тунис).

Следующий турнир «Большого шлема» — US Open. Он пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

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