Елена Рыбакина выложила фотографии с бала чемпионов Уимблдона

23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в минувшие выходные одержала победу на Уимблдоне 2022 года в женском одиночном разряде, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии, сделанные на балу чемпионов Уимблдона.
«Уимблдонский бал», — подписала она снимки.
Фото: из личного архива елены рыбакиной
Фото: из личного архива елены рыбакиной
Напомним, Елена Рыбакина на пути к победе обыграла таких теннисисток, как Коко Вандевей (США), Бьянка Андрееску (Канада), Чжэн Циньвэнь (Китай), Петра Мартич (Хорватия), Айла Томлянович (Австралия), Симона Халеп (Румыния) и Онс Жабер (Тунис).
Следующий турнир «Большого шлема» — US Open. Он пройдёт с 29 августа по 11 сентября.
Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона:
- 15 июля 2022
-
08:23
-
08:09
- 14 июля 2022
-
23:34
-
22:32
-
22:00
-
21:52
-
21:31
-
21:12
-
20:39
-
19:33
-
18:45
-
17:52
-
17:40
-
17:27
-
17:17
-
17:04
-
16:24
-
15:46
-
15:16
-
14:04
-
13:18
-
11:56
-
11:44
-
11:25
-
11:22
-
09:49
-
09:01
-
08:46
-
08:15
-
07:41
-
02:43
-
00:03
- 13 июля 2022
-
23:37
-
23:19
-
22:47