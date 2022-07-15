Елена Рыбакина выложила фотографии с бала чемпионов Уимблдона

23-я ракетка мира, представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая в минувшие выходные одержала победу на Уимблдоне 2022 года в женском одиночном разряде, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографии, сделанные на балу чемпионов Уимблдона.

«Уимблдонский бал», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива елены рыбакиной

Фото: из личного архива елены рыбакиной

Напомним, Елена Рыбакина на пути к победе обыграла таких теннисисток, как Коко Вандевей (США), Бьянка Андрееску (Канада), Чжэн Циньвэнь (Китай), Петра Мартич (Хорватия), Айла Томлянович (Австралия), Симона Халеп (Румыния) и Онс Жабер (Тунис).

Следующий турнир «Большого шлема» — US Open. Он пройдёт с 29 августа по 11 сентября.

Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона: