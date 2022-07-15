«Наткнулся на неё в Берлине». Стефанос Циципас выложил селфи со своей девушкой

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас опубликовал новый пост в своих социальных сетях. 23-летний спортсмен выложил селфи со своей девушкой Теодорой Петалас. Снимок сделан в Берлине.

«Наткнулся на эту девушку в Берлине», — подписал фотографию Циципас.

Фото: из личного архива стефаноса циципаса

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Стефанос Циципас дошёл до третьего раунда. Греческий спортсмен потерпел поражение от австралийца Ника Кирьоса со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 3:6, 6:7 (7:9). Кирьос впоследствии дошёл до финала, где проиграл 21-кратному чемпиону турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу.

Также посмотрите видео о том, как Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона: