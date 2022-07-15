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Янник Синнер рассказал, почему снялся с турнира в Гамбурге

Янник Синнер рассказал, почему снялся с турнира в Гамбурге
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Итальянский теннисист Янник Синнер снялся с грунтового турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия), который пройдёт с 18 по 24 июля. Об этом сообщили организаторы турнира в социальных сетях.

«После обсуждения с командой мы приняли решение, что я не сыграю в Гамбурге. Я слегка подвернул голеностоп, когда упал во время четвертьфинала (Уимблдона), и в этом году мы решили, что лучше потратить ещё немного времени на восстановление перед следующим турниром в Умаге. Я с нетерпением жду возможности поиграть в Гамбурге, этот город и турнир мне нравятся», — приводят слова Синнера организаторы.

Напомним, в четвертьфинале Уимблдона-2022 Синнер уступил сербскому теннисисту, бывшей первой ракетке мира Новаку Джоковичу со счётом 7:5, 6:2, 3:6, 2:6, 2:6.

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