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Джон Макинрой назвал самого талантливого теннисиста за последние 10 лет

Джон Макинрой назвал самого талантливого теннисиста за последние 10 лет
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказал мнение, что 45-я ракетка мира австралиец Ник Кирьос является самым талантливым спортсменом, которые появились в теннисе в последние 10 лет.

«Ник, наверное, самый талантливый игрок, которого мы видели за последнее десятилетие. И он мне нравится как человек. Я тренировал его на Кубке Лэйвера четыре раза. Он хороший парень, но ему просто нужно посвятить себя теннису.

Я сомневаюсь в этом. Но я бы хотел, чтобы он это сделал. Мы хотим видеть этого парня на теннисном корте и не гадать, когда он начнёт кричать на свою команду», — приводит слова Макинроя Tennis 365.

Напомним, на Уимблдоне 2022 года Ник Кирьос дошёл до финала, где проиграл 21-кратному чемпиону ТБШ Новаку Джоковичу.

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