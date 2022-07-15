Муратоглу: Джокович в первом сете финала Уимблдона был похож на боксёра

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу, под чьим руководством занимается бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, оценил игру Новака Джоковича и Ника Кирьоса в финале Уимблдона и рассказал, за счёт чего сербу удалось победить.

«В первом сете Новаку было очень трудно возвращать подачу Кирьоса. Когда он вошёл в игру, то стал это делать гораздо лучше. Джокович начал многое предугадывать, например, правильно выбирать сторону, и в итоге несколько раз смог сделать брейк.

Если бы всё так и оставалось, Ник бы точно выиграл. Но как мы знаем, Новак, возможно, лучший подающий в мире, а может быть, и во все времена. В том первом сете он был похож на боксёра в первом раунде поединка.



Он смотрел на соперника, проверял, куда тот подаёт, куда идёт на важных очках и как играет. Как только Новак проиграл первый сет, он был готов к тому, что будет дальше. Это были действительно два матча в одном. Конечно, его опыт сыграл очень важную роль, потому что он никогда не паникует», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA со ссылкой на его соцсети.