Энди Роддик признался, что завидовал Роджеру Федереру. Дело не в титулах

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик признался, что завидовал 20-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» Роджеру Федереру. По словам Роддика, дело было даже не в том, что у Федерера больше титулов, а в его отношении к жизни.

«Именно в этом проявлялась моя зависть: то, как он вёл себя за пределами корта, всегда был в хорошем настроении, невероятно раздражало всех нас, людей настроения.

Он так просто ведёт себя, что это вызывает зависть. Но он отличный человек. Говорят, не стоит знакомиться со своими кумирами. Но, если ваш кумир Федерер, вам следует искать такого знакомства», — приводит слова Роддика Sportskeeda.

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