Матс Виландер высказался о борьбе Федерера, Надаля и Джоковича за статус величайшего

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер рассказал, что думает о противостоянии Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, на счету которых в общей сложности 63 титула «Большого шлема».

«У Федерера 20 титулов, у Новака 21, а у Рафы 22. Я бы сказал, что пару лет назад цифры были очень важны. Но теперь уже кажется, что мы должны начинать говорить об их карьерах в целом.

Должно ли действительно иметь значение, в конце концов, кто выиграет гонку за статус величайшего? Кто величайший теннисист всех времён? У всех троих были свои три или четыре года, когда они доминировали. Теперь Надаль и Джокович отбирают друг у друга титулы, и нам выпала честь следить за всем этим.

Лично мне всё равно, кто завоюет наибольшее количество «Шлемов». Мы будем считать их тремя лучшими теннисистами среди мужчин», — приводит слова Виландера Tennis Head.

Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона: