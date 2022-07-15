Казахстанский общественник: если Рыбакина россиянка, то братья Кличко — казахстанцы

Казахстанский общественный деятель Асхат Асылбеков высказался в своих социальных сетях о спорах на тему гражданства победительницы Уимблдона-2022 Елены Рыбакиной.
«Если следовать логике тех, кто считает Рыбакину россиянкой, то тогда чемпионы мира по боксу братья Кличко, Олег Маскаев и Наталья Рагозина (оба из города Абай Карагандинской области) тоже казахстанцы.
Важнее всего флаг, который поднимает спортсмен в минуту победы. Рыбакина представляет Казахстан и является гражданкой Казахстана. К чему все эти споры, показывающие массу комплексов нашего общества? Радуйтесь! Казахстан выиграл Уимблдон!» — написал Асылбеков.
Напомним, в финале Уимблдона Рыбакина одержала победу в противостоянии с тунисской теннисисткой Онс Жабер со счётом 3:6, 6:2, 6:2.
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