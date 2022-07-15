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«Джетлаг — это не шутка». Наоми Осака показала фото с афрокосичками

«Джетлаг — это не шутка». Наоми Осака показала фото с афрокосичками
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Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, японская теннисистка Наоми Осака опубликовала новую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка выложила снимок с афрокосичками.

«Джетлаг — это не шутка», — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива наоми осаки

Напомним, 24-летняя Наоми Осака не играла на Уимблдоне 2022 года. Она решила пропустить этот турнир по той причине, что ATP и WTA лишили его рейтинговых очков после того, как организаторы объявили об отстранении российских и белорусских теннисистов. В женском одиночном разряде победу одержала уроженка Москвы Елена Рыбакина, которая с 2018 года представляет Казахстан.

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