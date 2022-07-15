Аслан Карацев не сумел выйти в полуфинал турнира в Бостаде
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Российский теннисист Аслан Карацев не сумел пробиться в полуфинал грунтового турнира в Бостаде (Швеция). Соперником Карацева, занимающего 40-е место в рейтинге ATP, был 39-я ракетка мира аргентинец Франсиско Серундоло. Россиянин уступил со счётом 5:7, 1:6. Продолжительность встречи составила 1 час 34 минуты.
Карацев один раз подал навылет и допустил две двойные ошибки. Российский спортсмен реализовал два брейк-пойнта из семи возможных. На счету Серундоло три эйса, четыре двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.
Бостад. 1/4 финала
15 июля 2022, пятница. 12:05 МСК
39
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
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40
Аслан Карацев
А. Карацев
Ранее Карацев, игравший в паре с австрийцем Филиппом Освальдом, проиграл в первом круге грунтового парного турнира в Бостаде (Швеция) испанцу Пабло Карреньо-Бусте и португальцу Жоау Соузе.
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