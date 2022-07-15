«Один из самых опасных людей мира». Британский журналист обрушился с критикой на Джоковича

Британский журналист Бенджамин Баттерворт жёстко раскритиковал 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича. Журналисту не понравилось, что Джокович, не желающий прививаться от коронавируса, тем самым подвергает риску многих людей.

«Вакцина необходима, если уж есть желание победить коронавирус, а позиция Новака Джоковича этому не способствует. Ноле сейчас один из самых опасных людей на планете. Своими действиями Новак подверг риску многих людей, а он даже не осознаёт этого.

Мы знаем, что вакцинированные люди с гораздо меньшей вероятностью передают вирус, поэтому получение двойной дозы является огромным преимуществом. Хотя он является одним из самых известных людей в мире и на нём лежит большая ответственность, Джокович решил использовать свой имидж, чтобы побудить других не делать прививки», — приводит слова журналиста Tennis World USA.

Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона: