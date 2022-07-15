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Анастасия Потапова одержала победу в четвертьфинале турнира в Лозанне

Анастасия Потапова одержала победу в четвертьфинале турнира в Лозанне
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Российская теннисистка Анастасия Потапова (79-я в рейтинге WTA) вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), обыграв немку Юле Нимайер (109-я в рейтинге WTA).

Потапова одержала победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Анастасии Потаповой ни одного эйса, ноль двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12. Юле Нимайер дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх возможных.

Лозанна. 1/4 финала
15 июля 2022, пятница. 13:05 МСК
Анастасия Потапова
79
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Юле Нимайер
109
Германия
Юле Нимайер
Ю. Нимайер

В полуфинале турнира Потапова встретится с победительницей пары Симона Вальтерт (Швейцария) — Ольга Данилович (Сербия). Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир начался 11 июля, а завершится 17 июля.

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