Анастасия Потапова одержала победу в четвертьфинале турнира в Лозанне

Российская теннисистка Анастасия Потапова (79-я в рейтинге WTA) вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария), обыграв немку Юле Нимайер (109-я в рейтинге WTA).



Потапова одержала победу со счётом 6:4, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. На счету Анастасии Потаповой ни одного эйса, ноль двойных ошибок и четыре реализованных брейк-пойнта из 12. Юле Нимайер дважды подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из трёх возможных.

В полуфинале турнира Потапова встретится с победительницей пары Симона Вальтерт (Швейцария) — Ольга Данилович (Сербия). Призовой фонд турнира составил $ 251 750. Турнир начался 11 июля, а завершится 17 июля.