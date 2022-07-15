Энди Роддик: Рафаэль Надаль выиграл «Ролан Гаррос» с онемелой стопой. У меня нет слов

Победитель Открытого чемпионата США 2003 года, бывшая первая ракетка мира, американский теннисист Энди Роддик высказался о победе 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» 2022 года. Напомним, Надаль признавался, что ему делали уколы в стопу, чтобы она теряла чувствительность и он не испытывал боли.

«Я был убеждён, что Рафа никогда не будет конкурентоспособен после 30-летнего возраста с таким стилем игры. Мало того что он всё ещё на вершине, так он ещё и выиграл Открытый чемпионат Австралии и «Ролан Гаррос» в этом году, достигнув 22 титулов на турнирах «Большого шлема».

То, что он делает, — это просто безумие. То, как он выиграл «Ролан Гаррос», лишило всех дара речи. Его стопа полностью онемела. У меня нет слов, чтобы описать Надаля», — приводит слова Роддика Tennis World USA, ссылаясь на подкаст Kasich and Klepper.

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