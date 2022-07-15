Босс турнира в Монреале: или Канада изменит правила, или Джокович задерёт рукав и уколется

Директор «Мастерса» в Монреале Эжен Лапьер высказал мнение, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, не желающий прививаться от коронавируса, по всей вероятности, пропустит турнир.

«Либо правительство Канады изменит правила в отношении вакцинации, либо же он (Джокович. — Прим. «Чемпионата») закатает рукав и получит укол. Но я не думаю, что какой-либо из этих сценариев вероятен», — приводит слова Лапьера Toronto Sun.

Турнир в Монреале пройдёт с 7 по 14 августа.

Напомним, в 2022 году 35-летний Новак Джокович пропустил уже три турнира (в том числе Открытый чемпионат Австралии) из-за нежелания прививаться. Он выиграл Уимблдон, но ввиду лишения турнира рейтинговых очков опустился на седьмое место в рейтинге ATP после своей победы, так как у него сгорело 2000 очков за прошлогодний титул.

Новак Джокович обыграл Ника Кирьоса и стал победителем Уимблдона: