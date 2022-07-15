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Карреньо-Буста вышел в полуфинал турнира в Бостаде, отдав лишь один гейм Шварцману

Карреньо-Буста вышел в полуфинал турнира в Бостаде, отдав лишь один гейм Шварцману
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Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста в матче 1/4 финала грунтового турнира в Бостаде (Швеция) разгромил аргентинца Диего Шварцмана. Матч закончился со счётом 6:1, 6:0.

Соперники провели на корте 1 час 7 минут. 14-я ракетка мира Шварцман выполнил одну подачу навылет, допустил одну двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Его соперник, занимающий 18-е место в рейтинге ATP, дважды подал навылет, ни разу не ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из 14.

За путёвку в финал турнира Карреньо-Буста сразится с аргентинцем Франсиско Серундоло. Ранее тот обыграл россиянина Аслана Карацева со счётом 7:5, 6:1.

Призовой фонд соревнований составляет более € 534 тыс. Борьбу на турнире также продолжает россиянин Андрей Рублёв.

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