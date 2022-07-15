Итальянского судью отстранили в связи с подозрением в коррупции

Итальянский теннисный судья Франческо Тотаро временно отстранён от исполнения своих обязанностей в связи с обвинением в нарушении антикоррупционного кодекса, сообщает Itia.Tennis. Отстранение началось ещё 22 июня.



Пока неизвестно, когда Тотаро сможет вновь судить матчи. Его отстранение действует до окончания дисциплинарных слушаний.



В 2022 году итальянский судья работал на вышке на 13 матчах серии челленджер.



Отметим, что судей иногда привлекают к ответственности за манипуляции со счётом. Они могут вводить счёт неправильно или делать это с задержкой, чтобы их сообщники смогли сделать ставки в режиме live.



Ранее немецкие журналисты сообщили, что раскрыли сеть организаторов договорных матчей в Европе. По их данным, в схеме могли участвовать россиянин Аслан Карацев и грузин Николоз Басилашвили.