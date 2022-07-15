Контавейт сыграет на турнире в Гамбурге, она взяла уайлд-кард
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Эстонская теннисистка Анетт Контавейт выступит на турнире в Гамбурге (Германия), который будет проходить на следующей неделе. Вторая ракетка мира взяла уайлд-кард для участия в турнире, сообщают организаторы.
Контавейт будет первой сеяной на турнире. Второй номер посева получит россиянка Дарья Касаткина, а третий — чешка Барбора Крейчикова.
Напомним, Анетт Контавейт потерпела неожиданное поражение во втором раунде Уимблдонского турнира. Её соперницей была представительница Германии Юле Нимайер, занимающая на тот момент 97-е место в рейтинге WTA. 26-летняя теннисистка уступила в матче со счётом 4:6, 0:6.
Российские теннисисты на Уимблдон допущены не были. Из-за недопуска россиян и белорусов ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков.
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