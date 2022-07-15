Доминик Тим не сумел выйти в полуфинал турнира в Бостаде

Австрийский теннисист Доминик Тим не сумел выйти в полуфинал грунтового турнира в Бостаде (Швеция). В матче 1/4 финала он уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу. Матч закончился со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 4:6.



Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. 34-я ракетка мира Баэс ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13. Тим, занимающий 339-е место в рейтинге ATP, сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.



В полуфинале турнира в Бостаде Баэс сыграет с победителем матча Ласло Джере (Сербия) — Андрей Рублёв (Россия). Эта встреча состоится сегодня, 15 июля.

Призовой фонд соревнований составляет более € 530 тыс.