Доминик Тим не сумел выйти в полуфинал турнира в Бостаде
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Австрийский теннисист Доминик Тим не сумел выйти в полуфинал грунтового турнира в Бостаде (Швеция). В матче 1/4 финала он уступил аргентинцу Себастьяну Баэсу. Матч закончился со счётом 2:6, 7:6 (7:5), 4:6.
Продолжительность встречи составила 2 часа 48 минут. 34-я ракетка мира Баэс ни разу не подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 13. Тим, занимающий 339-е место в рейтинге ATP, сделал два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из шести.
В полуфинале турнира в Бостаде Баэс сыграет с победителем матча Ласло Джере (Сербия) — Андрей Рублёв (Россия). Эта встреча состоится сегодня, 15 июля.
Призовой фонд соревнований составляет более € 530 тыс.
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