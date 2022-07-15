Шарапова сообщила, что стала мамой, и назвала имя ребёнка

Бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова стала мамой. Спортсменка объявила об этом в соцсетях. Она выложила фото с ребёнком, его назвали Теодор.

Шарапова в записи в соцсетях сообщила, что ребёнок родился 1 июля.

Ранее Шарапова уже намекнула, что родила ребёнка. Подписчики поздравили с рождением первенца пятикратную победительницу турниров «Большого шлема».

До этого Шарапова, которая в апреле объявила о беременности, изменила свой статус в социальных сетях на «Мама», добавив эмодзи «мишка». При этом она не объявляла, что уже родила ребёнка.

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.