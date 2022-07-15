Джон Макинрой: Джокович — самый психологически устойчивый теннисист в мире

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой высказался о сербе Новаке Джоковиче. Макинрой поддержал Джоковича, который рискует пропустить US Open из-за отказа от вакцинации от коронавируса.



«Новак не получает ту высокую оценку, которую он заслуживает. Я не согласен с его решением не вакцинироваться, но я уважаю его мнение. Он один из самых подтянутых парней в мире. Он внимательно следит за своим телом.



Невезение, что в последнее время он оказывается в такой тяжёлой ситуации. Как его вышвырнули из Австралии! Вы что, смеётесь?



То, как развернулась в итоге эта ситуация, просто ужасно. Я уважаю его ещё больше за то, через что он прошёл. Он — явно самый психологически устойчивый игрок в мире», — цитирует Макинроя Tennis365.

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