Баэс поддержал Тима, которого он обыграл в 1/4 финала турнира в Бостаде

Аргентинский теннисист Себастьян Баэс прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира в Бостаде (Швеция). В матче 1/4 финала аргентинский спортсмен обыграл австрийца Доминика Тима со счётом 6:2, 6:7 (5:7), 6:4. Австрийский теннисист продолжает набирать форму после длительного перерыва, связанного с травмой.



«Это был очень тяжёлый матч, близкий. Доминик здорово играл сегодня. Надеюсь, что так будет и дальше, ведь он отличный теннисист. Надеюсь, что он вернётся на тот уровень, к которому мы привыкли.



Я рад, что сегодня победил, остался на турнире. Думаю, что мы оба играли хорошо. Я получил наслаждение от этой битвы. Чувствовал себя на поле комфортно, здесь отличная публика», — цитирует Баэса пресс-служба ATP.

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