Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира в Бостаде
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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира в Бостаде (Швеция). В четвертьфинале грунтового турнира россиянин обыграл серба Ласло Джере со счётом 7:5, 6:4.
«Сегодня мы собрали все возможные сложности и помехи. Дождь, солнце, ветер.
Условия были одинаковыми для нас обоих. Играть в таких условиях было непросто, но ничего не поделать. Мне сегодня повезло. Я здорово провёл важные розыгрыши и сумел одержать победу.
Что касается Баэса, то я его не очень хорошо знаю, он молод и суперталантлив. Но я видел его матчи в нынешнем сезоне. Он уже побеждал сильных соперников, боролся с топами. Сегодня он обыграл Доминика Тима. Значит, этот парень играет на очень высоком уровне», — сказал Рублёв после матча.
Новость по темеРублёв обыграл Джере и вышел в полуфинал турнира в Бостаде
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