Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал выход в полуфинал турнира в Бостаде (Швеция). В четвертьфинале грунтового турнира россиянин обыграл серба Ласло Джере со счётом 7:5, 6:4.



«Сегодня мы собрали все возможные сложности и помехи. Дождь, солнце, ветер.



Условия были одинаковыми для нас обоих. Играть в таких условиях было непросто, но ничего не поделать. Мне сегодня повезло. Я здорово провёл важные розыгрыши и сумел одержать победу.



Что касается Баэса, то я его не очень хорошо знаю, он молод и суперталантлив. Но я видел его матчи в нынешнем сезоне. Он уже побеждал сильных соперников, боролся с топами. Сегодня он обыграл Доминика Тима. Значит, этот парень играет на очень высоком уровне», — сказал Рублёв после матча.

Новость по теме Рублёв обыграл Джере и вышел в полуфинал турнира в Бостаде