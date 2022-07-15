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Макинрой: пожалуйста, сделайте что-то, чтобы Джокович сыграл на US Open!

Макинрой: пожалуйста, сделайте что-то, чтобы Джокович сыграл на US Open!
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Джон Макинрой вновь призвал власти США разрешить сербу Новаку Джоковичу въехать в страну, чтобы он смог сыграть на US Open. Джокович в настоящее время не может попасть в США из-за отказа от вакцинации от коронавируса. Если правила въезда не изменятся, то Джокович не выступит на US Open.

«Надаль — главный трудяга. Но Джокович невероятен с точки зрения психологии. Просто невероятно, через что он может проходить.

Нам нужно что-то сделать, чтобы он сыграл на US Open. Джокович должен сыграть там. Пожалуйста, сделайте что-то, чтобы этот невероятный чемпион сыграл там!» — цитирует Макинроя Tennis365.

Из-за отказа от вакцинации Джокович не сыграл на Australian Open.

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