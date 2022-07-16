Бублик вновь поругался с судьёй, на этот раз в матче с Марреем

Казахстанский теннисист Александр Бублик остался недоволен судейством в матче 1/4 финала турнира в Ньюпорте (США) с шотландцем Энди Марреем. Во время одной из подач во втором сете у Бублика зафиксировали зашаг на подаче. Когда Бублик спросил, какой ногой он пересёк линию, линейный судья сказал, что правой. Она была позади.



После этого Бублик начал спорить с линейным судьёй, а когда в дело вмешался судья на вышке, казахстанец грубо его перебил.



Далее Бублик начал уже разговаривать со своим тренером на русском языке. Спортсмен ещё долго возмущался решением судьи и использовал нецензурную лексику.



Казахстанец в итоге одержал победу со счётом 7:5, 6:4.

В полуфинале турнира Бублик сыграет с победителем матча Джэйсон Каблер (Австралия) — Джеймс Дакворт (Австралия). Призовой фонд соревнований превышает $ 594 тыс. Российские теннисисты в турнире не участвуют.