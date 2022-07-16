Жених Марии Шараповой опубликовал забавное обращение к их новорождённому сыну

Алекс Гилкс, жених пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой, опубликовал забавное послание к их новорождённому сыну Теодору.

Мария впервые стала мамой 1 июля, а вчера, 15 июля, сообщила об этом общественности, выложив семейное фото.

«Тео, надеюсь, тебе достанется координация матери, а не мышечная амнезия, как у твоего отца. Мы любим тебя», — написал Гилкс в своих социальных сетях.

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.