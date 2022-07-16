Дядя Надаля заявил, что Рафаэль мог уйти из спорта в ранние годы

Тони Надаль, дядя и бывший тренер 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля, заявил, что его племянник никогда не думает о том, чтобы сдаться в трудную минуту, потому что он к этому не привык. Тони также отметил, что Рафа мог уйти из спорта в ранние годы.

«Рафа, конечно, не будет подвергать своё здоровье риску, как он заявлял в последнее время, но дело в том, что он сочетает в себе набор характеристик, которые позволяют ему извлекать максимум пользы из тяжёлых обстоятельств. Прежде всего он обладает способностью переносить страдания и преодолевать чрезвычайные трудности.

Уже в 2005 году ему пришлось принять и пережить боль, чтобы продолжить свою спортивную карьеру. Если бы мы отдали должное серьёзности его врождённой травмы, Рафа бы ушёл из спорта в ранние годы и не выиграл «Ролан Гаррос» в 2006 году», — приводит слова Тони Надаля Tennis World USA.