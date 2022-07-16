Мария Шарапова — о ретроснимке: с нетерпением жду, когда верну это подтянутое тело обратно

Крупнейший журнал о моде Vogue поздравил пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира россиянку Марию Шарапову с рождением ребёнка.

Мария впервые стала мамой 1 июля. У неё родился сын, которого назвали Теодор. А вчера, 15 июля, она сообщила об этом общественности, выложив семейное фото.

В честь этого события Vogue опубликовал впечатляющее фото Шараповой, сделанное фотографами издания в апреле 2017 года.

«С нетерпением жду, когда верну это подтянутое тело обратно», — отреагировала на фото Мария.

За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.