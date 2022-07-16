Мария Шарапова — о ретроснимке: с нетерпением жду, когда верну это подтянутое тело обратно

Крупнейший журнал о моде Vogue поздравил пятикратную чемпионку турниров «Большого шлема», бывшую первую ракетку мира россиянку Марию Шарапову с рождением ребёнка.
Мария впервые стала мамой 1 июля. У неё родился сын, которого назвали Теодор. А вчера, 15 июля, она сообщила об этом общественности, выложив семейное фото.
В честь этого события Vogue опубликовал впечатляющее фото Шараповой, сделанное фотографами издания в апреле 2017 года.
«С нетерпением жду, когда верну это подтянутое тело обратно», — отреагировала на фото Мария.
За время карьеры Шарапова завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 16 июля 2022
-
09:48
-
09:41
-
09:28
-
09:22
-
02:18
-
00:43
-
00:33
-
00:18
- 15 июля 2022
-
23:56
-
23:24
-
22:42
-
21:36
-
21:15
-
20:55
-
20:08
-
20:03
-
19:06
-
17:54
-
17:19
-
15:11
-
15:04
-
14:39
-
14:09
-
13:43
-
13:43
-
13:21
-
12:00
-
10:55
-
10:55
-
10:41
-
10:29
-
10:10
-
09:21
-
08:35
-
08:23