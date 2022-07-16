«Хотели бы иметь такое «оружие». Ллейтон Хьюитт — об участии Ника Кирьоса в Кубке Дэвиса

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира австралиец Ллейтон Хьюитт выразил надежду касательно участия финалиста Уимблдона-2022 Ника Кирьоса в Кубке Дэвиса.

Хьюитт является капитаном сборной Австралии. Примечательно, что в начале текущего сезона Кирьос заявил, что не сыграет в Кубке Дэвиса – 2022. В последний раз Ник принимал участие в турнире в ноябре 2019 года.

«Мы бы очень хотели, чтобы он сыграл за нас. Мы станем гораздо сильнее, если он будет готов и сможет сыграть за нас. Он подходит как для одиночных, так и для парных матчей, что важно в этом формате. Мы бы, конечно, хотели иметь в распоряжении такое «оружие», хотели бы, чтобы он стал нашей частью, если это возможно», – приводит слова Хьюитта Reuters.